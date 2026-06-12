ZINGA ZANGA DANS LA PEAU DE MA FEMME Béziers samedi 3 octobre 2026.

Béziers

ZINGA ZANGA DANS LA PEAU DE MA FEMME

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans la peau de ma femme de Guilhem Connac, Benoit Labannierre et Pierre du Tremblay vous fait poser un autre regard sur le quotidien de votre moitié au travers de l’humour !

Et si pendant une seule journée vous étiez à la place de votre partenaire ?

Suite à une scène de ménage je jour de la saint Valentin, Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari Fred, se retrouve une seule journée à sa place.

Le lendemain son voeu fût exaucé.

Fred se retrouve dans le corps de Cécile et inversement. Cependant la visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’un pour le plus grand agacement de l’autre !

Dans la peau de ma femme est une comédie de moeurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux mêmes. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGA DANS LA PEAU DE MA FEMME

Dans la peau de ma femme (In my wife’s skin) by Guilhem Connac, Benoit Labannierre and Pierre du Tremblay takes a different look at your partner’s daily life, using humor!

L’événement ZINGA ZANGA DANS LA PEAU DE MA FEMME Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34