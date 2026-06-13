Béziers

ZINGA ZANGA DANSE AVEC LES STARS

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

La Tournée Évènement de danse avec les stars arrive à Zinga Zanga à Béziers !

La tournée des pros de l’émission fard TF1 Danse avec les stars vient se produire sur Béziers à la salle Zinga Zanga, venez voir la TATAKI COMPANY, des danseurs professionnels de l’émission se produire devant vos yeux. Performances, tableaux de groupes, duos renversant, profitez du spectacle, sans élimination et avec des chorégraphies originales. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

The Dancing with the Stars tour is coming to Zinga Zanga in Béziers!

L’événement ZINGA ZANGA DANSE AVEC LES STARS Béziers a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34