Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA ERIC FRATICELLI 30 ANS, WHAT HAPPENED ?

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Éric Fraticelli célèbre 30 ans de carrière avec un one-man-show réunissant sketchs cultes, anecdotes et humour décapant.

Éric Fraticelli fête trente ans de carrière avec 30 ans, What Happened ? , un one-man-show où il revisite ses sketchs les plus marquants et ses vidéos devenues cultes. Fidèle à son humour incisif et à son sens de l’autodérision, il entraîne le public dans un spectacle rythmé par les souvenirs, les anecdotes et les éclats de rire. Connu pour ses rôles dans Le Clan, Permis de construire ou encore la série Mafiosa, l’humoriste corse livre une soirée pleine d’énergie. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Céric Fraticelli is celebrating 30 years in the business with a one-man show featuring cult sketches, anecdotes, and outrageous humor.

L’événement ZINGA ZANGA ERIC FRATICELLI 30 ANS, WHAT HAPPENED ? Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34