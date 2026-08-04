Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA FLASHDANCE, THE MUSICAL

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Revivez la magie de Flashdance dans une comédie musicale explosive, rythmée par les plus grands tubes des années 80.

Plongez dans l’univers flamboyant de Flashdance The Musical, l’adaptation scénique du film culte qui a marqué toute une génération. Suivez le destin d’Alex, jeune ouvrière le jour et danseuse passionnée la nuit, prête à tout pour réaliser son rêve.

Portée par plus de 18 artistes, cette comédie musicale fait revivre les plus grands tubes des années 80, dont What a Feeling, Maniac et I Love Rock & Roll, à travers des chorégraphies spectaculaires, une mise en scène énergique et une ambiance électrisante. Un spectacle vibrant, entre émotion, danse et musique. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the magic of *Flashdance* in an explosive musical, set to the greatest hits of the ’80s.

L’événement ZINGA ZANGA FLASHDANCE, THE MUSICAL Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34