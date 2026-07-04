ZINGA ZANGA FORMIDABLE ! AZNAVOUR Béziers
dimanche 31 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA FORMIDABLE ! AZNAVOUR
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 37.5 – 37.5 – 37.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Formidable ! Aznavour célèbre l’héritage musical de Charles Aznavour à travers un hommage émouvant par Gil Marsalla et Jules Grison.
Formidable ! Aznavour vous invite à revivre l’univers de l’une des plus grandes figures de la chanson française. Ce spectacle musical retrace avec émotion les moments marquants de sa carrière à travers ses plus belles chansons. Dans une ambiance inspirée de la bohème parisienne, les artistes font revivre toute la sensibilité et la puissance de son répertoire, rendant hommage à un artiste dont l’œuvre continue de traverser les générations. Un spectacle vibrant et émouvant qui célèbre l’héritage exceptionnel de Charles Aznavour et l’intemporalité de ses chansons. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English :
Wonderful! Aznavour celebrates Charles Aznavour’s musical legacy through a moving tribute by Gil Marsalla and Jules Grison.
L’événement ZINGA ZANGA FORMIDABLE ! AZNAVOUR Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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