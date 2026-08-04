Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA FRANCE GALL & MICHEL BERGER L’HOMMAGE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-03

fin : 2027-10-03

Date(s) :

2027-10-03

Revivez les plus grands succès de France Gall, Michel Berger et Starmania dans un concert hommage riche en émotion.

Revivez les plus belles pages de la chanson française avec ce concert hommage dédié à France Gall et Michel Berger, deux artistes qui ont marqué plusieurs générations. Portés par les voix de Sandra Battini et Philippe Tailleferd, du groupe Covertramp, les plus grands succès de ce duo mythique reprennent vie sur scène avec émotion et fidélité. Le spectacle célèbre également l’univers de Starmania, l’opéra-rock imaginé par Michel Berger et Luc Plamondon, en revisitant ses chansons devenues incontournables. Un concert riche en souvenirs, en émotions et en mélodies intemporelles, à partager avec tous les amoureux de la chanson française. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Relive the greatest hits of France Gall, Michel Berger, and Starmania in a tribute concert full of emotion.

L’événement ZINGA ZANGA FRANCE GALL & MICHEL BERGER L’HOMMAGE Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34