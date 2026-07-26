Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA GAUVIN SERS

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Laissez-vous toucher par les chansons sincères et engagées de Gauvain Sers, entre poésie, émotion et mélodies authentiques.

Gauvain Sers monte sur scène pour un concert où se mêlent émotion, poésie et authenticité. À travers des chansons empreintes de sensibilité, il raconte le quotidien, les liens humains et les grands sujets de société avec une écriture sincère et des mélodies qui touchent au cœur. Porté par sa voix chaleureuse et un univers musical aux accents folk et chanson française, l’artiste invite le public à partager un moment intimiste, entre récits de vie, engagement et simplicité. Un conc .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Let yourself be moved by Gauvain Sers’s heartfelt and socially conscious songs, which blend poetry, emotion, and authentic melodies.

L’événement ZINGA ZANGA GAUVIN SERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34