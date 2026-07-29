Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA GILBERT MONTAGNÉ L’AMOUR DANS SES MAINS

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-30

fin : 2027-05-30

Date(s) :

2027-05-30

Retrouvez Gilbert Montagné et ses plus grands succès pour un concert festif placé sous le signe de l’émotion et de la bonne humeur.

Gilbert Montagné retrouve la scène pour un concert placé sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Figure incontournable de la chanson française, il interprète les titres qui ont marqué plusieurs générations, parmi lesquels On va s’aimer et Les Sunlights des Tropiques , dans une ambiance chaleureuse et entraînante. Avec plus de 10 millions de disques vendus et un nouvel album, L’Amour dans ses mains , l’artiste poursuit son parcours avec la même énergie communicative. Un concert festif où se mêlent émotion, souvenirs et refrains incontournables. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Join Gilbert Montagné and his greatest hits for a festive concert filled with emotion and good cheer.

L’événement ZINGA ZANGA GILBERT MONTAGNÉ L’AMOUR DANS SES MAINS Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34