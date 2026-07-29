Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA -HERVÉ VILARD CAPRI…C’EST FINI… NOUS… REVIENS

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-07

fin : 2027-11-07

Date(s) :

2027-11-07

Revivez les plus grands succès d’Hervé Vilard lors d’un concert placé sous le signe de l’émotion et de la chanson française.

Retrouvez Hervé Vilard, l’une des grandes voix de la chanson française, pour un concert qui retrace les temps forts d’une carrière exceptionnelle. De Capri c’est fini , véritable hymne populaire, à Nous ou Méditerranéenne , l’artiste revisite les chansons qui ont marqué plusieurs générations.

Porté par une voix chaleureuse et une présence scénique toujours intacte, Hervé Vilard invite le public à un voyage musical empreint d’émotion, de souvenirs et de mélodies intemporelles. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la chanson française. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Relive Hervé Vilard’s greatest hits at a concert filled with emotion and French songs.

L’événement ZINGA ZANGA -HERVÉ VILARD CAPRI…C’EST FINI… NOUS… REVIENS Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34