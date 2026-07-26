Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA -ILYES DJADEL DÉJÀ

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Ilyes Djadel revient avec un nouveau one-man-show mêlant anecdotes, autodérision et humour généreux.

Ilyes Djadel revient sur scène avec Déjà , un nouveau one-man-show dans lequel il partage, avec sincérité et autodérision, les anecdotes qui ont marqué son parcours. Porté par une énergie communicative et un sens du récit irrésistible, il entraîne le public dans un spectacle mêlant humour, spontanéité et moments de complicité. Après le succès de son premier spectacle, l’humoriste confirme son talent avec une création à la fois drôle, touchante et résolument ancrée dans son époque. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Ilyes Djadel is back with a new one-man show that blends anecdotes, self-deprecating humor, and hearty laughter.

L’événement ZINGA ZANGA -ILYES DJADEL DÉJÀ Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34