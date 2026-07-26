Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA -JEAN-BAPTISTE GUÉGAN JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Jean-Baptiste Guégan revient sur scène avec Johnny, Le show d’une vie , un concert vibrant en hommage à l’immense répertoire de Johnny Hallyday. Entouré de ses musiciens, il revisite les plus grands succès de l’icône du rock français tout en partageant les chansons qui jalonnent son propre parcours artistique.

Après le succès de la tournée Johnny, vous & moi , qui a conquis des milliers de spectateurs en France, en Belgique et en Suisse, l’artiste poursuit cette aventure musicale dans un spectacle intense, mêlant émotion, énergie et passion. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de Johnny. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

L’événement ZINGA ZANGA -JEAN-BAPTISTE GUÉGAN JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34