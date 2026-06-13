ZINGA ZANGA JÉRÉMY HABABOU Béziers
ZINGA ZANGA JÉRÉMY HABABOU Béziers dimanche 13 décembre 2026.
Béziers
ZINGA ZANGA JÉRÉMY HABABOU
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 36.2 – 36.2 – 42.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Jeremy Hababou vient à Zinga Zanga pour faire un concert d’influence jazz, musique classique et influences orientales.
Jeremy Hababou est un pianiste et compositeur franco-israélien, collaborateur avec André Manoukian il compose pour le cinéma et le théâtre lui permettant de se produire sur de grandes scènes. Sa musique est poétique et grandiose touchant à chaque fois son public en plein cœur sans aucun sans faute. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English :
Jeremy Hababou is coming to %E0 Zinga Zanga to perform a concert blending jazz, classical music, and Middle Eastern influences.
L’événement ZINGA ZANGA JÉRÉMY HABABOU Béziers a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
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