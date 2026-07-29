Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA JIMMY SAX TOI ET MOI

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-14

fin : 2027-10-14

Date(s) :

2027-10-14

Jimmy Sax vous entraîne dans un concert électro vibrant où saxophone, pop, funk et soul se mêlent avec une énergie contagieuse.

Jimmy Sax vous donne rendez-vous pour un concert où les sonorités électro, pop, funk et soul se mêlent dans une expérience musicale vibrante. Avec sa tournée Toi & Moi , le saxophoniste propose un spectacle intense, porté par une énergie communicative et une véritable proximité avec le public.

Accompagné de musiciens talentueux, il revisite son univers en privilégiant l’émotion, l’improvisation et le partage. Entre rythmes entraînants et envolées de saxophone, chaque morceau invite à vivre un moment festif et immersif. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Jimmy Sax takes you on a vibrant electro concert where saxophone, pop, funk, and soul blend together with infectious energy.

L’événement ZINGA ZANGA JIMMY SAX TOI ET MOI Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34