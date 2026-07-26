Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA -JULIEN SANTINI

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Julien Santini livre un spectacle surprenant où stand-up, humour décalé et improvisation se mêlent avec une énergie irrésistible.

Julien Santini monte sur scène avec un one-man-show aussi original qu’inattendu. Entre stand-up, improvisations, anecdotes personnelles et humour décalé, il entraîne le public dans un univers singulier où l’absurde côtoie le quotidien.

Porté par une énergie communicative et une créativité sans limite, l’humoriste joue avec les codes du spectacle et multiplie les surprises. Une soirée placée sous le signe du rire, où chaque représentation réserve son lot d’imprévus. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Julien Santini delivers a surprising show in which stand-up comedy, offbeat humor, and improvisation blend together with irresistible energy.

L’événement ZINGA ZANGA -JULIEN SANTINI Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34