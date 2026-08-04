Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMMES DE VÉNUS MISE À JOUR 2.0

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18

fin : 2027-05-18

Date(s) :

2027-05-18

Un spectacle drôle et irrésistible qui décrypte avec humour les différences entre les hommes et les femmes.

Paul Dewandre écrit Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus Mise à jour 2.0 , un spectacle qui explore avec humour les différences entre les hommes et les femmes. Inspiré du célèbre best-seller, ce one-man-show décortique les situations du quotidien, les incompréhensions de couple et les petits travers de chacun avec finesse et dérision. Déjà applaudi par plus de deux millions de spectateurs, ce succès incontournable séduit par son humour universel, son sens de l’observation et sa capacité à faire rire toutes les générations. Une soirée conviviale et pleine de bonne humeur à partager en couple, entre amis ou en famille. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

A funny and irresistible show that humorously explores the differences between men and women.

L’événement ZINGA ZANGA LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES FEMMES DE VÉNUS MISE À JOUR 2.0 Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34