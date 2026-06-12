Béziers

ZINGA ZANGA LES IMPROVISATEURS ET CLOCLO FONT LEUR SHOW

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 22 – 22 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Les improvisateurs et Cloclo font leur show est un dîner spectacle au cours duquel on vous promet du chant, de la danse et beaucoup d’humour.

Ce spectacle met en scène Fred, Teddy (les improvisateurs) et Yannick Bons (Cloclo) sosie de Claude François. Qui de mieux pour vous emmener faire un tour à Alexandrie ?

Comme vous le promettent ces chers improvisateurs une bonne ambiance vous attend lors de ce show, c’est un show pour tous ceux qui aiment pousser la chansonnette, rire, ou juste profiter du spectacle autours d’une table ! .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ZINGA ZANGA LES IMPROVISATEURS ET CLOCLO FONT LEUR SHOW

Les improvisateurs et Cloclo font leur show is a dinner show with singing, dancing and lots of humor.

L’événement ZINGA ZANGA LES IMPROVISATEURS ET CLOCLO FONT LEUR SHOW Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34