Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA LES STENTORS

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Les Stentors fêtent leurs 15 ans avec un concert mêlant chanson française, airs lyriques et chœurs KzicPOP UP.

Les Stentors célèbrent quinze ans de carrière avec Y a d’la joie ! , un spectacle qui met à l’honneur les plus belles chansons françaises et les grands airs lyriques. Portés par leurs voix puissantes et leur sens de l’émotion, ils offrent un concert généreux où se mêlent classiques incontournables et instants de partage.

Pour cette représentation exceptionnelle au Zinga Zanga de Béziers, le quatuor sera accompagné des chœurs KzicPOP UP, pour un moment musical riche en harmonie et en convivialité. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Les Stentors are celebrating their 15th anniversary with a concert featuring a mix of French songs, opera arias, and KzicPOP UP choruses.

L’événement ZINGA ZANGA LES STENTORS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34