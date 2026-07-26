Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA LION, LE RETOUR DU ROI

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Une comédie musicale familiale mêlant chant, danse et théâtre pour vivre une aventure pleine d’émotion et de magie.

Plongez dans l’univers de Lion, le roi est de retour , une comédie musicale familiale portée par seize artistes. Entre chant, danse et théâtre, ce spectacle d’environ 1 h 20 retrace les aventures d’un jeune lion appelé à accomplir son destin.

Grâce à une mise en scène immersive et participative, petits et grands redécouvriront une histoire intemporelle rythmée par des chansons emblématiques. Un rendez-vous plein d’émotion, d’énergie et de magie à partager en famille au Zinga Zanga de Béziers. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

A family musical that blends song, dance, and theater to take you on an adventure full of emotion and magic.

L’événement ZINGA ZANGA LION, LE RETOUR DU ROI Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34