UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

ZINGA ZANGA LION, LE RETOUR DU ROI Béziers

dimanche 29 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Adresse
traverse de Colombiers
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ZINGA ZANGA LION, LE RETOUR DU ROI

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Une comédie musicale familiale mêlant chant, danse et théâtre pour vivre une aventure pleine d’émotion et de magie.
Plongez dans l’univers de Lion, le roi est de retour , une comédie musicale familiale portée par seize artistes. Entre chant, danse et théâtre, ce spectacle d’environ 1 h 20 retrace les aventures d’un jeune lion appelé à accomplir son destin.
Grâce à une mise en scène immersive et participative, petits et grands redécouvriront une histoire intemporelle rythmée par des chansons emblématiques. Un rendez-vous plein d’émotion, d’énergie et de magie à partager en famille au Zinga Zanga de Béziers.   .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family musical that blends song, dance, and theater to take you on an adventure full of emotion and magic.

L’événement ZINGA ZANGA LION, LE RETOUR DU ROI Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)