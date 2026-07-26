ZINGA ZANGA LYNDA LEMAY & JEAN-FÉLIX LALANNE AUTOUR DE LEUR GUITARE Béziers
samedi 12 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA LYNDA LEMAY & JEAN-FÉLIX LALANNE AUTOUR DE LEUR GUITARE
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Laissez-vous emporter par la rencontre de deux grandes figures de la chanson française. Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne unissent leurs talents dans À fleur de cordes , un spectacle intimiste où leurs voix, leurs guitares et leur complicité artistique se répondent avec émotion.
Né de leur alchimie musicale et inspiré de leur album éponyme, ce concert offre un voyage sensible entre textes poignants, mélodies délicates et instants de partage. Un rendez-vous tout en finesse à découvrir. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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L’événement ZINGA ZANGA LYNDA LEMAY & JEAN-FÉLIX LALANNE AUTOUR DE LEUR GUITARE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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