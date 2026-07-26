Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA LYNDA LEMAY & JEAN-FÉLIX LALANNE AUTOUR DE LEUR GUITARE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Laissez-vous emporter par la rencontre de deux grandes figures de la chanson française. Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne unissent leurs talents dans À fleur de cordes , un spectacle intimiste où leurs voix, leurs guitares et leur complicité artistique se répondent avec émotion.

Né de leur alchimie musicale et inspiré de leur album éponyme, ce concert offre un voyage sensible entre textes poignants, mélodies délicates et instants de partage. Un rendez-vous tout en finesse à découvrir. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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L’événement ZINGA ZANGA LYNDA LEMAY & JEAN-FÉLIX LALANNE AUTOUR DE LEUR GUITARE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34