Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA MICHÈLE TORR UN DERNIER SOIR !

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-23

fin : 2027-10-23

Date(s) :

2027-10-23

Michèle Torr célèbre une carrière exceptionnelle dans une tournée d’adieu riche en émotion et en chansons inoubliables.

Michèle Torr fait ses adieux à la scène avec Un dernier soir , une tournée empreinte d’émotion qui célèbre une carrière exceptionnelle. Au fil de ses plus grands succès, l’artiste retrouve son public pour partager les chansons qui ont marqué plusieurs générations et raconter une histoire tissée de souvenirs, de fidélité et de passion. Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, Michèle Torr rend hommage à celles et ceux qui l’accompagnent depuis tant d’années. Un concert émouvant, entre nostalgie et bonheur de se retrouver une dernière fois autour d’un répertoire devenu incontournable. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Michèle Torr is celebrating her exceptional career with a farewell tour full of emotion and unforgettable songs.

L’événement ZINGA ZANGA MICHÈLE TORR UN DERNIER SOIR ! Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34