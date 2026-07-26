Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA MOGUIZ COUCOU !

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Moguiz donne vie à une galerie de personnages hilarants dans un spectacle mêlant stand-up, humour et scènes du quotidien.

Moguiz vous donne rendez-vous avec Coucou ! , un spectacle où le stand-up rencontre une galerie de personnages hauts en couleur. Avec un sens aigu de l’observation et un humour irrésistible, il incarne professeurs, secrétaires, parents, comptables et bien d’autres figures du quotidien, inspirées de ses célèbres vidéos sur les réseaux sociaux. Entre portraits savoureux, anecdotes et situations dans lesquelles chacun peut se reconnaître, l’humoriste dresse un tableau drôle et touchant de notre société. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Moguiz brings to life a cast of hilarious characters in a show that blends stand-up comedy, humor, and scenes from everyday life.

L’événement ZINGA ZANGA MOGUIZ COUCOU ! Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34