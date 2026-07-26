ZINGA ZANGA MOSCATO PASSE À TABLE Béziers
samedi 30 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA MOSCATO PASSE À TABLE
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
Vincent Moscato livre un seul-en-scène explosif mêlant humour mordant, anecdotes savoureuses et énergie communicative.
Vincent Moscato monte sur scène avec Moscato passe à table , un seul-en-scène à son image généreux, énergique et sans concession. Entre anecdotes personnelles, observations du quotidien et humour mordant, il livre un regard décalé sur la société, des origines de l’humanité aux travers de notre époque.
Porté par une énergie communicative et un sens de la répartie irrésistible, l’ancien rugbyman enchaîne les répliques percutantes dans un spectacle où autodérision, franc-parler et éclats de rire sont au rendez-vous. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English :
Vincent Moscato delivers an explosive one-man show that blends biting humor, entertaining anecdotes, and infectious energy.
L’événement ZINGA ZANGA MOSCATO PASSE À TABLE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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