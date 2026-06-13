Béziers

ZINGA ZANGA MURIEL ROBIN

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Muriel Robin arrive sur les planches de Zinga Zanga nouveau spectacle pour plus de rires.

Muriel Robin est une one woman show et actrice connue depuis les années 1980-90. Avec ce nouveau spectacle Infiniment Robin elle ouvre les portes sur un accès direct à l’essence pure de sa plus grande folie ! Encore plus de fantaisie, de poésie, de vie… Et ce jusqu’à l’infini. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Muriel Robin takes the stage at Zinga Zanga: a new show for even more laughs.

L’événement ZINGA ZANGA MURIEL ROBIN Béziers a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34