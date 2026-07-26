Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA NAÏM CHAPITRE 3

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Naïm revient avec un stand-up incisif où humour, observations du quotidien et regard sur notre époque font mouche.

Naïm revient sur scène avec Chapitre 3 , un nouveau spectacle de stand-up où son humour incisif fait mouche. Avec son sens de l’observation et sa répartie percutante, il passe au crible les absurdités du quotidien, les contradictions de notre époque et tout ce qui nous agace… pour le plus grand plaisir du public. Entre rires, réflexions et émotions, l’humoriste livre un spectacle rythmé, porté par une écriture affûtée et une énergie communicative. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Na%EFm is back with a sharp stand-up routine in which humor, observations of everyday life, and insights into our times really hit the mark.

L’événement ZINGA ZANGA NAÏM CHAPITRE 3 Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34