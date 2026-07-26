Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA NOËLLE PERNA MADO FAIT SON CABARET

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Mado revient avec un nouveau cabaret déjanté où humour, personnages hauts en couleur et répliques savoureuses font mouche.

Noëlle Perna retrouve la scène avec Mado fait son Cabaret , un nouveau spectacle où son personnage haut en couleur se lance un défi de taille créer son propre cabaret. Entourée d’une galerie d’artistes aussi surprenants qu’attachants, Mado observe, commente et juge les talents des candidats avec son franc-parler légendaire.

Entre humour mordant, situations cocasses et répliques savoureuses, cette nouvelle création s’amuse des coulisses du spectacle et s’interroge, avec malice, sur la place du talent, du mérite… et du piston. Une soirée placée sous le signe du rire,. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Mado is back with a new, wild cabaret show where humor, colorful characters, and witty one-liners hit the mark.

L’événement ZINGA ZANGA NOËLLE PERNA MADO FAIT SON CABARET Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34