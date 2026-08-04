Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA PIAF ! LE SPECTACLE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-03-01

fin : 2028-03-01

Date(s) :

2028-03-01

Revivez l’émotion des plus grandes chansons d’Édith Piaf dans un hommage salué aux quatre coins du monde.

Revivez le destin hors du commun d’Édith Piaf avec Piaf ! Le Spectacle , un hommage vibrant porté par la voix de Nathalie Lermitte. À travers les chansons qui ont marqué l’histoire de la musique française, ce spectacle retrace le parcours exceptionnel de la Môme, entre passion, émotion et succès intemporels.

Conçu et mis en scène par Gil Marsalla, ce spectacle salué dans le monde entier a déjà conquis des centaines de milliers de spectateurs avec plus de 1 000 représentations dans plus de 50 pays. Une soirée émouvante qui célèbre l’héritage d’une légende de la chanson française. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Relive the emotion of Édith Piaf’s greatest songs in a tribute that has been acclaimed around the world.

L’événement ZINGA ZANGA PIAF ! LE SPECTACLE Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34