Béziers

ZINGA ZANGA PIETRAGALLA BARBARA

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 33 – 33 – 57 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Dans son spectacle Barbara par Pietragalla Marie-Claude Pietragalla, ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Paris, mêle l’art musical de Barbara avec celui de la danse.

Marie-Claude Pietragalla pratique la danse classique depuis l’âge de neufs ans. C’est en 1990 qu’elle devient officiellement danseuse étoile, cette formation à l’Opéra de Paris fait d’elle une artiste interprète talentueuse lui permettant d’interpréter les plus grands rôles du répertoire Français. C’est notamment en 1998 qu’elle est reconnue internationalement en recevant le prix le prix Benoît de la danse à Moscou. Aujourd’hui elle dirige avec la collaboration de Julien Derouault la programmation artistique du Théâtre du POC à Alfortville.

Dans son spectacle Barbara par Pietragalla , Marie-Claude rend hommage à la célèbre chanteuse Barbara en donnant vie à ces morceaux connus de toutes les générations. De son piano jusqu’à sa rocking chair elle transforme ces morceaux mélancoliques en langage corporel expressif. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGA PIETRAGALLA BARBARA

In her show Barbara par Pietragalla , Marie-Claude Pietragalla, a former prima ballerina with the Paris Opera, combines the musical art of Barbara with that of dance.

L’événement ZINGA ZANGA PIETRAGALLA BARBARA Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34