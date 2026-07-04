ZINGA ZANGA ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !! Béziers
dimanche 22 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Roland Magdane fait ses adieux avec une tournée finale, célébrant 50 ans de rires et de souvenirs partagés avec son fidèle public.
Après 50 ans de carrière, de rires et d’émotions partagés avec son public, Roland Magdane entame sa dernière tournée. Une ultime série de spectacles pour célébrer un parcours exceptionnel, marqué par un humour intemporel ! Roland Magdane vous invite à vivre un moment de complicité et de nostalgie. Une dernière occasion de retrouver l’un des humoristes les plus emblématiques de la scène française et de lui dire au revoir comme il se doit. Un rendez-vous incontournable pour célébrer ensemble 50 ans de rires et de souvenirs. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English : ZINGA ZANGA ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!
Roland Magdane is bidding farewell with a final tour, celebrating 50 years of laughter and shared memories with his loyal audience.
L’événement ZINGA ZANGA ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !! Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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