ZINGA ZANGA RYTHM’ BLUES & SWING LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Béziers mercredi 18 novembre 2026.

Béziers

ZINGA ZANGA RYTHM’ BLUES & SWING LE CAVEAU DE LA HUCHETTE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Le Caveau de la Huchette jouera son nouveau concert Rythm’ Blues & Swing trompette, guitare, batterie, piano…. Le tout accompagné de paroles jazzy.

Le caveau de la Huchette est un groupe parisien dont le club a une histoire passionnante templiers, francs-maçons en passant aux Beatles pour en arriver à jouer dans le film Lalaland… Leur musique jazz vous donnera envie de danser ou alors simplement l’envie de tendre l’oreille. Plongez dans l’univers de l’époque des Cotton Club et Savoy de Harlem l’espace d’une soirée. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGA RYTHM’ BLUES & SWING LE CAVEAU DE LA HUCHETTE

Le Caveau de la Huchette plays its new Rythm’ Blues & Swing concert: trumpet, guitar, drums, piano…. All accompanied by jazzy lyrics.

L’événement ZINGA ZANGA RYTHM’ BLUES & SWING LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34