Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA SAMUEL BAMBI MACHINE !

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17

fin : 2027-03-17

Date(s) :

2027-03-17

Samuel Bambi livre un one-man-show rythmé où humour, autodérision et observations du quotidien se mêlent avec talent.

Samuel Bambi revient sur scène avec son nouveau one-man-show, un spectacle où son regard aiguisé et son humour singulier font mouche. À travers des anecdotes, des observations du quotidien et des situations dans lesquelles chacun peut se reconnaître, il livre une performance rythmée, pleine de spontanéité et de dérision. Avec une énergie communicative et une écriture efficace, l’humoriste entraîne le public dans un univers drôle et décalé, où les éclats de rire s’enchaînent du début à la fin. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Samuel Bambi delivers a one-man show in which humor, self-deprecation, and observations of everyday life are skillfully interwoven.

L’événement ZINGA ZANGA SAMUEL BAMBI MACHINE ! Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34