ZINGA ZANGA SO FLOYD Béziers
ZINGA ZANGA SO FLOYD Béziers mercredi 25 novembre 2026.
Béziers
ZINGA ZANGA SO FLOYD
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 39 – 39 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
So FLoyd arrive à Zinga Zanga un concert extraordinaire de la production Richard Walter.
So Floyd est un spectacle musical qui rend hommage au groupe Pink Floyd, groupe légendaire de rock des années 70. So Floyd est un tribute band d’une envergure spectaculaire, proposant des concerts en quatre actes avec des jeux de lumières, une musique accordée à la note près basé sur la tournée Pulse de 1994.
Ainsi So Floyd est un groupe par des fans, pour des fans, qui souhaitent revivre la grandeur des concerts Rock des seventeen’s ! .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
So Floyd is coming to Zinga Zanga: an extraordinary concert produced by Richard Walter.
L’événement ZINGA ZANGA SO FLOYD Béziers a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CINÉMAM EN FANFARE Béziers 16 juin 2026
- ATELIER PRENDRE L’AIR Béziers 17 juin 2026
- CONFÉRENCE DE L’EXPLORATION SPÉLÉOLOGIQUE AUX DÉCOUVERTES LA GROTTE CHAUVET ET LA GROTTE D’ALDÈNE Béziers 17 juin 2026
- ZOOM SUR LES ABRIS ANTI AÉRIENS Béziers 17 juin 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE LE RETOUR DE TRENCAVEL Béziers 17 juin 2026