Béziers

ZINGA ZANGA SO FLOYD

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

So FLoyd arrive à Zinga Zanga un concert extraordinaire de la production Richard Walter.

So Floyd est un spectacle musical qui rend hommage au groupe Pink Floyd, groupe légendaire de rock des années 70. So Floyd est un tribute band d’une envergure spectaculaire, proposant des concerts en quatre actes avec des jeux de lumières, une musique accordée à la note près basé sur la tournée Pulse de 1994.

Ainsi So Floyd est un groupe par des fans, pour des fans, qui souhaitent revivre la grandeur des concerts Rock des seventeen’s ! .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

So Floyd is coming to Zinga Zanga: an extraordinary concert produced by Richard Walter.

L’événement ZINGA ZANGA SO FLOYD Béziers a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34