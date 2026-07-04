Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA TANGO PASSION AVEC LE GROUPE ASTORIA NUEVO

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Astoria Nuevo présente Tango Passion, un nouveau spectacle mêlant tango argentin, jazz et chorégraphies contemporaines dans l’univers de Piazzolla.

Découvrez Tango Passion, le nouveau spectacle du groupe Astoria Nuevo, un ensemble d’exception composé de musiciens diplômés de Conservatoires Royaux et lauréats de prestigieux concours internationaux. Depuis plus de vingt ans, Astoria Nuevo fait vivre avec passion l’univers du maître du tango argentin, Astor Piazzolla, à travers des créations musicales d’une grande intensité. En 2026, l’ensemble revient avec une nouvelle production ambitieuse qui célèbre toute la richesse du tango nuevo.

Entre émotion, virtuosité, rythmes envoûtants et sonorités contemporaines, Tango Passion vous entraîne dans un voyage musical où la tradition rencontre la modernité. Inspirée de l’œuvre de Piazzolla, cette création mêle les influences du tango traditionnel, du jazz et de la musique classique, sublimées par des harmonies audacieuses et des chorégraphies contemporaines.

Un spectacle vibrant, élégant et passionné, qui promet une immersion inoubliable au cœur de l’âme du tango. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

Astoria Nuevo presents Tango Passion, a new show that blends Argentine tango, jazz, and contemporary choreography within the world of Piazzolla.

L’événement ZINGA ZANGA TANGO PASSION AVEC LE GROUPE ASTORIA NUEVO Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34