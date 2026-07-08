ZINGA ZANGA THE STRANGLERS Béziers

Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA THE STRANGLERS

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

The Stranglers célèbre 50 ans de punk rock britannique avec leurs classiques Golden Brown et No More Heroes et leur dernier album Dark Matters .

Formé en 1974, The Stranglers s’est imposé comme l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock britannique. Si leur attitude brute et sans compromis a inspiré le mouvement punk de la fin des années 1970, leur identité musicale a rapidement dépassé les frontières du genre. Entre mélodies accrocheuses, énergie sombre et sonorités singulières, le groupe a créé un univers unique qui continue de séduire plusieurs générations de fans.

Leurs trois premiers albums Rattus Norvegicus, No More Heroes et Black and White publiés en seulement treize mois, ont donné naissance à des titres devenus incontournables comme Peaches , No More Heroes ou Walk On By . Au fil des décennies, d’autres classiques tels que Golden Brown , Always The Sun et Strange Little Girl ont confirmé leur statut de légende, avec 24 singles et 20 albums classés dans le Top 40 britannique.

En 2024, le groupe a célébré ses 50 ans de carrière à travers une tournée mondiale et des prestations dans les plus grands festivals, dont un concert événement au prestigieux Royal Albert Hall de Londres. L’album live Fifty Years In Black est devenu leur 20ᵉ album à intégrer le Top 40 au Royaume-Uni, tandis que Dark Matters (2021) s’est hissé à la 4ᵉ place des charts britanniques, leur meilleur classement depuis Feline en 1983.

Sur scène, The Stranglers offrent un spectacle puissant porté par la complicité de Jean-Jacques Burnel, figure emblématique du groupe, et de Baz Warne, accompagnés du fidèle batteur Jim Macaulay et du talentueux claviériste Toby Hounsham. Ensemble, ils revisitent six décennies de carrière à travers leurs plus grands succès, des morceaux cultes et des pépites appréciées des fans.

Un concert incontournable pour tous les amateurs de rock, porté par un groupe qui continue d’écrire sa légende après plus de cinquante ans de carrière. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : ZINGA ZANGA THE STRANGLERS

The Stranglers are celebrating 50 years of British punk rock with their classics Golden Brown and No More Heroes and their latest album, Dark Matters.

L’événement ZINGA ZANGA THE STRANGLERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34