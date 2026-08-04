Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

Thomas Angelvy revient avec un one-man-show drôle et rythmé, entre anecdotes du quotidien, autodérision et humour percutant.

Thomas Angelvy monte sur la scène du Zinga Zanga avec son nouveau one-man-show, un spectacle où son humour spontané et son sens de l’observation font mouche. À travers des anecdotes et des situations inspirées du quotidien, il dresse un portrait drôle et sincère de notre époque. Avec son énergie communicative et son style bien à lui, l’humoriste enchaîne les éclats de rire en abordant les petits travers de la vie avec finesse et autodérision. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Thomas Angelvy is back with a funny and fast-paced one-man show that blends everyday anecdotes, self-deprecating humor, and sharp wit.

L’événement ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34