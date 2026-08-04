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ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI Béziers

vendredi 23 avril 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 23 avril 2027
Fin
vendredi 23 avril 2027
Adresse
traverse de Colombiers
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
39 39 39

Béziers

ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23

Date(s) :
2027-04-23

Thomas Angelvy revient avec un one-man-show drôle et rythmé, entre anecdotes du quotidien, autodérision et humour percutant.
Thomas Angelvy monte sur la scène du Zinga Zanga avec son nouveau one-man-show, un spectacle où son humour spontané et son sens de l’observation font mouche. À travers des anecdotes et des situations inspirées du quotidien, il dresse un portrait drôle et sincère de notre époque. Avec son énergie communicative et son style bien à lui, l’humoriste enchaîne les éclats de rire en abordant les petits travers de la vie avec finesse et autodérision.   .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76 

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English :

Thomas Angelvy is back with a funny and fast-paced one-man show that blends everyday anecdotes, self-deprecating humor, and sharp wit.

L’événement ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34

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