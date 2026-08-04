ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI Béziers
vendredi 23 avril 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
Thomas Angelvy revient avec un one-man-show drôle et rythmé, entre anecdotes du quotidien, autodérision et humour percutant.
Thomas Angelvy monte sur la scène du Zinga Zanga avec son nouveau one-man-show, un spectacle où son humour spontané et son sens de l’observation font mouche. À travers des anecdotes et des situations inspirées du quotidien, il dresse un portrait drôle et sincère de notre époque. Avec son énergie communicative et son style bien à lui, l’humoriste enchaîne les éclats de rire en abordant les petits travers de la vie avec finesse et autodérision. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thomas Angelvy is back with a funny and fast-paced one-man show that blends everyday anecdotes, self-deprecating humor, and sharp wit.
L’événement ZINGA ZANGA THOMAS ANGELVY ETRE ICI Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- AU-DELÀ DE L’APPARAT Béziers 4 août 2026
- LE LINCEUL DE TURIN Béziers 5 août 2026
- ROSSIGNOLS ! Béziers 7 août 2026
- CERCLE DE CHANTS SACRÉS DU MONDE Béziers 7 août 2026
- SÉRÉNADE AU CLAIR DE LUNE Béziers 8 août 2026