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AGENDA · Béziers

ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80 Béziers

vendredi 20 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Adresse
traverse de Colombiers
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

La tournée des artistes des années 80.
Revivez les plus grands succès des années 80 avec Totalement 80 , un spectacle haut en couleur qui rassemble les artistes emblématiques de cette décennie incontournable. Pendant deux heures, retrouvez les tubes qui ont marqué toute une génération et laissez-vous emporter par une ambiance festive et nostalgique.
Sur scène, Ottawan, Gibson Brothers, Jean-Jonathan Cerrada, Caroline Loeb, Phil Barney et Julie Pietri enchaînent les incontournables pour une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.   .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76 

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English :

The ’80s Artists Tour.

L’événement ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80 Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34

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