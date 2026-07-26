Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

La tournée des artistes des années 80.

Revivez les plus grands succès des années 80 avec Totalement 80 , un spectacle haut en couleur qui rassemble les artistes emblématiques de cette décennie incontournable. Pendant deux heures, retrouvez les tubes qui ont marqué toute une génération et laissez-vous emporter par une ambiance festive et nostalgique.

Sur scène, Ottawan, Gibson Brothers, Jean-Jonathan Cerrada, Caroline Loeb, Phil Barney et Julie Pietri enchaînent les incontournables pour une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

The ’80s Artists Tour.

L’événement ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80 Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34