ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80 Béziers
vendredi 20 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
La tournée des artistes des années 80.
Revivez les plus grands succès des années 80 avec Totalement 80 , un spectacle haut en couleur qui rassemble les artistes emblématiques de cette décennie incontournable. Pendant deux heures, retrouvez les tubes qui ont marqué toute une génération et laissez-vous emporter par une ambiance festive et nostalgique.
Sur scène, Ottawan, Gibson Brothers, Jean-Jonathan Cerrada, Caroline Loeb, Phil Barney et Julie Pietri enchaînent les incontournables pour une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ’80s Artists Tour.
L’événement ZINGA ZANGA TOTALEMENT 80 Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers 31 juillet 2026
- VENTE EXCEPTIONNELLE DE TABLEAUX D’ARTISTES Béziers 31 juillet 2026
- CONCERT KLASSIK OPÉRACONTÉ LES NOCES DE FIGARO Béziers 2 août 2026
- LE LINCEUL DE TURIN Béziers 5 août 2026
- CERCLE DE CHANTS SACRÉS DU MONDE Béziers 7 août 2026