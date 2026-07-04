ZINGA ZANGA YVES DUTEIL Béziers
dimanche 17 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA YVES DUTEIL
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 38 – 38 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17
fin : 2027-01-17
Date(s) :
2027-01-17
Yves Duteil partage son voyage musical intime et poétique, où chaque note et chaque mot résonnent comme un écho vibrant à travers le temps.
Yves Duteil vous invite à découvrir un univers musical empreint de poésie, de sensibilité et d’émotion. À travers ses chansons, il partage un voyage intime où chaque note et chaque mot résonnent comme un écho du temps, célébrant les instants de vie, les souvenirs et les valeurs qui lui sont chères. Une œuvre authentique qui touche le cœur et traverse les générations. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English :
Yves Duteil shares his intimate and poetic musical journey, in which every note and every word resonates like a vibrant echo through time.
L’événement ZINGA ZANGA YVES DUTEIL Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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