Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA ZAZIE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Zazie retrouve la scène pour un concert réunissant ses plus grands succès, entre émotion, poésie et chanson française.

Zazie retrouve son public avec une nouvelle tournée qui célèbre toute la richesse de son répertoire. Figure incontournable de la chanson française, l’artiste revisite ses plus grands succès, dont Je suis un homme , ainsi que les titres qui ont marqué plus de trente ans de carrière.

Portée par son univers singulier, sa plume sensible et son énergie scénique, Zazie offre un concert mêlant émotion, poésie et mélodies incontournables. Un rendez-vous exceptionnel pour redécouvrir l’une des plus grandes voix de la scène française. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Zazie returns to the stage for a concert featuring her greatest hits, blending emotion, poetry, and French chanson.

L’événement ZINGA ZANGA ZAZIE Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34