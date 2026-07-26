ZINGA ZANGA ZIZE IRRÉZIZETIBLE Béziers
dimanche 21 février 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA ZIZE IRRÉZIZETIBLE
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21
fin : 2027-02-21
Date(s) :
2027-02-21
Zize revient avec une comédie irrésistible où humour, franc-parler et situations cocasses transforment le quotidien en éclats de rire.
Zize revient sur scène avec IrréZIZEtible , une comédie pétillante où elle croque avec malice les petits et grands bouleversements de la vie. Entre ménopause, départ du mari, arrivée d’une petite-fille et autres péripéties du quotidien, son personnage haut en couleur enchaîne les confidences et les situations aussi cocasses qu’irrésistibles.
Avec sa gouaille légendaire et un humour sans filtre, Zize transforme les tracas de la vie en une succession de scènes hilarantes. Un spectacle rythmé, plein d’énergie et de bonne humeur. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English :
Zize is back with an irresistible comedy in which humor, candor, and hilarious situations turn everyday life into bursts of laughter.
L’événement ZINGA ZANGA ZIZE IRRÉZIZETIBLE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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