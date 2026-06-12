Béziers

ZINGA ZANGE ÉLIE SEMOUN CACTUS

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Élie Semoun est une star de l’humour français, célèbre depuis 30 ans il arrive à Béziers pour présenter son nouveau one man show Cactus ! Son spectacle semble déjà nous donner le ton.

Le nouveau spectacle Cactus d’Élie Semoun aborde la société avec un regard bien à lui, intolérance, tabou, justice, tous sont abordés sur un ton sans fard tout en gardant sn côté cru et incisive.

Parmi les nouveaux personnages

Jean Abdul, un fils qui emmène son père visiter un EHPAD,

Xavier, l’handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère,

un père confronté à la transition de son fils,

un professeur de karaté raciste,

ou encore un regard mordant sur le harcèlement sexuel et la religion. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGE ÉLIE SEMOUN CACTUS

Élie Semoun is a star of the French comedy scene, and has been famous for 30 years. He arrives in Béziers to present his new one-man show: Cactus! His show already seems to be setting the tone.

L’événement ZINGA ZANGE ÉLIE SEMOUN CACTUS Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34