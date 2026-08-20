Zoo de Lille : Les journées de la conservation, zoo de lille, Lille
samedi 19 septembre 2026 · zoo de lille · Lille
Informations pratiques
Zoo de Lille : Les journées de la conservation 19 et 20 septembre zoo de lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le principe est simple : un don libre = une entrée libre au zoo
En partenariat avec l’association Zooalil, les dons récoltés seront reversés aux associations suivantes :
ABConservation : seule association entièrement dédiée à l’étude et à la protection du binturong. Elle travaille à la fois en Europe et en Asie afin de promouvoir, informer, sensibiliser, transmettre, étudier et protéger le binturong.
CPPR : elle agit pour la protection du panda roux et de son milieu naturel au Népal depuis 2001. Avec moins de 10 000 individus se trouvant dans le milieu naturel, le panda roux fait partie des espèces classées en danger d’extinction par l’UICN.
Little Fireface Project : Association contribuant à la conservation et à l’écologie des loris.
Des stands d’animations et des nourrissages commentés vous seront proposés durant tout le week-end.
zoo de lille Allée Arlette Gruss – 59000 Lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 28 52 07 00 https://www.lille.fr/Zoo-de-Lille https://www.facebook.com/zoolille/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/zoodelille/ [{« link »: « https://www.zooalil.fr/ »}, {« link »: « https://www.abconservation.org/fr/ »}, {« link »: « https://cppr-pandaroux.org/ »}, {« link »: « https://www.nocturama.org/en/welcome-little-fireface-project/ »}]
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le zoo de Lille ouvre ses portes et vous invite à participer à la conservation de la biodiversité animale.
Binturong © J. Marissael
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