ZOOM – CIE PARADOXE(S), Le SAX, Achères

Informations pratiques

ZOOM – CIE PARADOXE(S) Vendredi 18 décembre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T23:30:00+01:00

Et si toute une vie pouvait basculer dans une simple salle de réunion ? Une mère se lève, prend la parole… et ne la lâchera plus. Avec Zoom, la compagnie Paradoxe(s) nous embarque dans un récit aussi drôle que bouleversant, où les rêves de grandeur se heurtent à la réalité sociale. Porté par une interprétation saisissante, ce seul-en-scène oscille entre humour, tendresse et émotion brute. Une histoire d’amour maternel hors norme, de détermination et d’espoir, qui touche en plein cœur et nous rappelle que certains combats méritent d’être menés jusqu’au bout.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/zoom »}]

Zoom – Cie Paradoxe(s) théâtre

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