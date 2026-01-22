Fatouville-Grestain

Zoom sur la nature

Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

En famille, suivez moi un parcours sur les pistes cyclables, menant au sentier de l’Argousier à Fatouville Grestain.

A l’arrivée une rallye photo vous sera proposé.

En famille, suivez moi un parcours sur les pistes cyclables, menant au sentier de l’Argousier à Fatouville Grestain.

A l’arrivée une rallye photo vous sera proposé.

À chaque étape, votre mission capturer avec votre appareil ou votre téléphone les merveilles de la nature (une plante, un insecte, une ombre, …)

À la fin du parcours, un petit moment convivial réunira tous les participants pour partager les plus beaux clichés.

Distance 1km .

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 95 06 65 80 elinadorey@gmail.com

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English : Zoom sur la nature

As a family, follow me along the cycle paths leading to the Argousier trail in Fatouville Grestain.

At the finish line, you’ll be invited to take part in a photo rally.

L’événement Zoom sur la nature Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville