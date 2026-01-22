Zoom sur la nature Fatouville-Grestain
Zoom sur la nature Fatouville-Grestain samedi 26 septembre 2026.
Fatouville-Grestain
Zoom sur la nature
Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
En famille, suivez moi un parcours sur les pistes cyclables, menant au sentier de l’Argousier à Fatouville Grestain.
A l’arrivée une rallye photo vous sera proposé.
En famille, suivez moi un parcours sur les pistes cyclables, menant au sentier de l’Argousier à Fatouville Grestain.
A l’arrivée une rallye photo vous sera proposé.
À chaque étape, votre mission capturer avec votre appareil ou votre téléphone les merveilles de la nature (une plante, un insecte, une ombre, …)
À la fin du parcours, un petit moment convivial réunira tous les participants pour partager les plus beaux clichés.
Distance 1km .
Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 95 06 65 80 elinadorey@gmail.com
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English : Zoom sur la nature
As a family, follow me along the cycle paths leading to the Argousier trail in Fatouville Grestain.
At the finish line, you’ll be invited to take part in a photo rally.
L’événement Zoom sur la nature Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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