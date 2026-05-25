Zoom sur l’ortie Maison Paris Nature Paris
Zoom sur l’ortie Maison Paris Nature Paris jeudi 4 juin 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence + sortie]
De nombreuses plantes sont parfois appelées, à tort ou à raison, « ortie ». Souvent mal-aimée et associée aux démangeaisons provoquées, elle est pourtant au centre d’un petit écosystème et présente une grande importance pour de nombreuses espèces. Après une présentation en salle, sortie d’observation dans les petits recoins du Parc Floral de Paris.
Le jeudi 04 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T16:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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