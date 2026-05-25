Zoom sur l’ortie Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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[Conférence + sortie]



De nombreuses plantes sont parfois appelées, à tort ou à raison, « ortie ». Souvent mal-aimée et associée aux démangeaisons provoquées, elle est pourtant au centre d’un petit écosystème et présente une grande importance pour de nombreuses espèces. Après une présentation en salle, sortie d’observation dans les petits recoins du Parc Floral de Paris.

Le jeudi 04 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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