Zoot Fest #4 / Le collectif fête ses 10 ans ! JASS CLUB PARIS Paris
vendredi 11 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Le Zoot Collectif fête ses 10 ans !
Le collectif s’est imposé ces dernières années comme un acteur incontournable de la scène jazz parisienne, à travers ses différents projets mais également par son rôle fédérateur au sein de cette communauté, par son rôle de label, ses différentes résidences et jam sessions régulières, notamment la fameuse jam dominicale du Quartier Rouge dans le 20ème arrondissement de Paris.
Le Zoot, c’est qui ?
Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.
Pour cette 4ème édition du Zoot Fest, le collectif vous donne rendez-vous dans les clubs emblématiques de Paris : 10 soirées exceptionnelles, avec une ouverture au JASS Club !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T19:30:00+02:00_2026-09-11T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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