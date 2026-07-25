Zouk rétro et konpa Saumur Paris

Informations pratiques

samedi 25 juillet, rendez-vous au Saumur, au 10 rue de Belleville, 75020 Paris, pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la danse, de la musique et de la nostalgie. Une véritable immersion dans les grands classiques du Zouk rétro, du Konpa et des années Kassav’, pour revivre les sons qui ont marqué plusieurs générations.

DE 20H À MINUIT : SOIRÉE ZOUK RÉTRO & KONPA À SEULEMENT 5 € !

Une première partie de soirée idéale pour venir entre amis, en couple ou simplement pour danser et profiter de l’ambiance. Les grands classiques du Zouk, les incontournables du Konpa et les tubes rétro seront au rendez-vous pour vous faire chanter, danser et voyager dans le temps.

DE MINUIT À 5H : ZOUK RÉTRO & KONPA VS GOUYAD !

La nuit continue avec une ambiance encore plus festive et dansante. Retrouvez le meilleur du Zouk rétro et du Konpa face à l’énergie du Gouyad pour une deuxième partie de soirée jusqu’à 5h du matin.

ENVIE DE PROFITER DE TOUTE L’EXPÉRIENCE ?

De 19h à 5h, profitez de la formule complète avec cours de danse + soirée pour seulement 15 €. Une formule idéale pour apprendre, progresser, rencontrer du monde et danser toute la nuit dans une ambiance conviviale.

SAUMUR

10 rue de Belleville, 75020 Paris

Informations : 06 95 63 06 68

Que vous soyez passionné de Zouk, amateur de Konpa, fan des années Kassav’ ou simplement à la recherche d’une bonne soirée parisienne, ce rendez-vous est fait pour vous !

À PARTIR DE 5 € — VENEZ TÔT, RESTEZ TARD ET PROFITEZ DE LA NUIT !

Envie de sortir à Paris ? Plongez dans une soirée 100 % Zouk rétro, Konpa et années Kassav’ ! De 20h à minuit, dansez, chantez et revivez les grands classiques qui ont marqué plusieurs générations. Et qui sait… la fête continuera peut-être plus longtemps, si affinités !

Le samedi 25 juillet 2026

de 19h00 à 05h00

payant

Soirée zouk rétro et konpa à partir de 5€

20h-Minuit: soirée zouk rétro et konpa à 5€

Minuit -5h : soirée zouk rétro et konpa vs GOUYAD à 10€

19h-5h: cours + soirée à 15€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T05:00:00+02:00

Saumur 10 rue de Belleville 75020 Paris

https://shotgun.live/fr/events/soiree-antillaise-zouk-et-kompa



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