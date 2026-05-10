Zucchero, prochainement en tournée et à l’Adidas Arena à Paris le 27 mai ! Adidas Arena Paris

Avec plus de 40 ans de carrière et des hits comme “Senza Una Donna”, “Il Volo” ou “Baila Morena”, Zucchero est incontestablement l’un des plus grands artistes italiens et a vendu à ce jour plus de 60 millions de disques à travers le monde.

Sa musique a largement dépassé les frontières italiennes grâce à des collaborations avec des artistes référents tels que Bryan Adams, Johnny Hallyday, Tom Jones, Scorpions, Bono, Sting, Jeff Beck, Ray Charles pour ne citer qu’eux.

Zucchero sera en tournée dès le 23 mai jusqu’au 24 juin et à l’Adidas Arena à Paris le 27 mai à 20h accompagné par Marie Sarah en première partie.

Le mercredi 27 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

de 74€

à 129 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T22:00:00+02:00

Adidas Arena 56 Boulevard Ney 75018 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/zucchero-paris-2026-05-27



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