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Zumba’quatik 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

vendredi 11 septembre 2026 · CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO · Parthenay

Zumba’quatik 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO
Adresse
Boulevard Georges Clémenceau
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Zumba’quatik 20 ans Gatinéo

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :
2026-09-11

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CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90  piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Zumba’quatik 20 ans Gatinéo

L’événement Zumba’quatik 20 ans Gatinéo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine

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