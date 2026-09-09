Zumba’quatik 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Zumba’quatik 20 ans Gatinéo

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

A l’occasion de la semaine anniversaire de la piscine GâtinéO, profitez d’une heure de cours de zumba dans l’eau proposé par ACCROFIT, professeur de zumba à Mazière-en-Gâtine ! .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Zumba’quatik 20 ans Gatinéo

L’événement Zumba’quatik 20 ans Gatinéo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine