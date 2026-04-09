Expo Sous la pluie, peindre, vivre et rêver à Rouen : l’averse comme motif de peinture, ville et mémoire

Il fallait bien la Normandie pour accueillir une exposition d’ampleur consacrée à la pluie. Du 11 avril au 20 septembre 2026, le musée des Beaux-Arts de Rouen présente Sous la pluie, peindre, vivre et rêver, une traversée sensible et savante de près de deux siècles de création, de la fin du XVIIIe siècle à nos inquiétudes climatiques contemporaines. Loin d’être un simple décor météorologique, la pluie y devient un sujet esthétique à part entière, un révélateur de techniques, de sensibilités, de gestes urbains et de bouleversements du regard.

La question posée par l’exposition est magnifique. Comment peindre ce qui n’a presque pas de forme ? Comment rendre visible ce qui voile, brouille, dissout, efface les contours ? Transparente, mouvante, instable, la pluie défie la représentation. Elle trouble la perspective, absorbe la lumière, fond le ciel et la terre dans une même matière humide. Pour les artistes, elle fut un problème redoutable autant qu’une promesse de renouvellement. Pour le public, elle devient ici une invitation à voir autrement.

La pluie comme défi pictural

Avec quelque 150 œuvres, l’exposition réunit peintures, estampes, photographies et autres propositions visuelles pour montrer comment la pluie s’est progressivement imposée dans l’histoire de l’art. Ce qui pourrait sembler un motif secondaire se révèle au contraire central dès lors qu’on s’intéresse aux métamorphoses de la perception. Peindre la pluie, ce n’est pas seulement peindre le mauvais temps. C’est peindre l’air lui-même, l’instabilité du monde, le flou d’un instant, le tremblement d’une ville ou d’un paysage.

Le parcours s’organise en trois grandes séquences. La première, L’artiste face à la pluie, remonte aux sources de cette sensibilité météorologique. Du romantisme aux impressionnistes, on y voit émerger le motif pluvieux dans la peinture de paysage, avec l’appui décisif d’une nouvelle attention aux phénomènes atmosphériques. L’influence des estampes japonaises y tient également une place importante, tant leur art du climat, de la saison et du mouvement a nourri les peintres occidentaux.

La deuxième partie, Vivre avec la pluie, déplace le regard vers le XIXe siècle urbain. L’apparition du parapluie, des vêtements imperméables et d’une nouvelle vie de rue transforme les attitudes, les silhouettes et les rythmes du quotidien. Les artistes saisissent alors une modernité modeste mais décisive, faite de trottoirs luisants, de gestes précautionneux, de passants pressés, de corps pliés sous l’averse. La pluie n’est plus seulement un phénomène naturel. Elle devient une manière d’habiter la ville.

Enfin, La ville sous la pluie ouvre un imaginaire moderne presque cinématographique. Reflets, flaques, miroitements, halos, lumières électriques ou crépusculaires, silhouettes en marche, solitude urbaine, poésie des rues détrempées. La pluie, ici, n’efface pas seulement le réel. Elle le transfigure. Elle donne aux peintres et aux photographes une matière idéale pour saisir le fugitif, l’éphémère, le secret des apparitions.

De Caillebotte à Doisneau, une pluie peuplée d’images

L’exposition s’annonce comme un parcours particulièrement riche en œuvres marquantes. Le visiteur croisera notamment Rue de Paris, temps de pluie de Gustave Caillebotte, tableau emblématique d’une modernité haussmannienne à la fois élégante et distante, mais aussi des œuvres de Gustave Doré, Courbet, Léon-Jules Lemaitre, Charles Angrand ou Robert Doisneau. À travers elles se dessine toute une histoire visuelle de la pluie, tantôt dramatique, tantôt quotidienne, tantôt mélancolique, tantôt presque joyeuse.

Ce qui frappe, dans une telle réunion, c’est la variété des réponses artistiques. Certains font de la pluie une vibration de surface. D’autres en tirent une dramaturgie du ciel. D’autres encore s’attachent aux effets sociaux qu’elle produit, aux objets qu’elle impose, aux ralentissements qu’elle provoque, aux rapprochements inattendus qu’elle favorise. La pluie y apparaît comme un élément démocratique au sens fort. Elle tombe sur tous, modifie tous les comportements et invente, pour quelques minutes ou quelques heures, une autre chorégraphie du monde.

Une exposition qui dialogue avec les enjeux d’aujourd’hui

L’intérêt de Sous la pluie, peindre, vivre et rêver tient aussi à son ouverture contemporaine. L’exposition du musée dialogue avec un volet scientifique présenté au Pavillon des Transitions, sous le titre Sous la pluie. Comprendre, vivre et s’adapter. Ce voisinage est particulièrement fécond. D’un côté, l’art montre comment la pluie a nourri les imaginaires, les styles et les sensibilités. De l’autre, le regard scientifique interroge les réalités climatiques du présent et les façons de vivre avec des phénomènes devenus plus intenses, plus irréguliers, plus préoccupants.

Ce croisement entre histoire de l’art et conscience écologique évite à l’exposition de se refermer sur la seule contemplation. La pluie n’est pas ici une pure rêverie atmosphérique. Elle est aussi un fait du monde, une expérience matérielle, un enjeu de société. Ce qui se joue entre les tableaux et les dispositifs du Pavillon, c’est au fond une même question. Comment habiter un climat, l’éprouver, le comprendre, l’aimer parfois, le craindre aussi, sans perdre ni la précision du savoir ni la force des émotions ?

Un week-end d’ouverture gratuit pour aimer la pluie

Le lancement de l’exposition se double d’un week-end festif gratuit au musée des Beaux-Arts, les 10, 11 et 12 avril 2026. Le programme a manifestement été conçu pour faire de la pluie non un contretemps mais une fête. On y trouve les Rendez-vous sous la pluie imaginés par l’écrivain Mathieu Simonet, des lectures de Jeane Herrington, une déambulation de la Cie Patrouilles de Parapluies sur le parvis, mais aussi un concert, un blind test, des visites guidées et des ateliers. Un vrai déluge d’animations, pour reprendre le mot des organisateurs, à l’abri de l’ennui.

Parmi les propositions les plus singulières figurent précisément ces Rendez-vous sous la pluie. Deux cents personnes sont invitées, les 11 et 12 avril, à rencontrer un ou une inconnue et à marcher à deux sous un parapluie avant de visiter ensemble l’exposition. L’idée est belle, presque romanesque. Elle prolonge parfaitement le propos général de l’événement. La pluie y devient un dispositif de rencontre, une expérience partagée, un léger déplacement hors des habitudes ordinaires.

Au Pavillon des Transitions, les 11 et 12 avril, un autre week-end gratuit accompagne l’ouverture du volet scientifique. Là encore, spectacles, ateliers et médiation continue doivent rythmer les journées, avec une tonalité annoncée comme festive et accessible. Entre le musée et le Pavillon, Rouen orchestre ainsi une ouverture en diptyque, entre émotion esthétique et pédagogie climatique.

Informations pratiques

Sous la pluie, peindre, vivre et rêver

Du 11 avril au 20 septembre 2026

Musée des Beaux-Arts de Rouen

Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen

Tél. : 02 35 71 28 40

Accès à l’exposition et aux visites guidées sur réservation en ligne ou directement sur place.