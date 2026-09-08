Du grain au dancefloor : à Rennes, la Fête du Champ à l’Assiette met le pain sur la table

Samedi 12 septembre 2026, La Basse Cour, à la Prévalaye, accueille la 11e édition de la Fête du Champ à l’Assiette. Cette année, le pain et les céréales servent de fil conducteur à une journée où l’on pourra acheter des légumes, cuisiner des böreks, parler semences et changement climatique, observer la biodiversité cultivée, goûter des pains aux herbes sauvages et finir la soirée en bal créole puis en DJ set. Une manière assez rennaise de rappeler qu’entre un champ et une assiette se trouve tout un monde.

On coupe le pain, on le rompt, on le grille, on l’abandonne parfois au fond d’une corbeille sans beaucoup penser à ce qu’il contient : une céréale, une semence, un sol, de l’eau, un climat, le travail d’un agriculteur, celui d’un meunier, celui d’un boulanger et quelques milliards de micro-organismes particulièrement actifs.

Samedi 12 septembre, La Basse Cour propose précisément de remonter cette chaîne à l’occasion de la 11e Fête du Champ à l’Assiette. De 14 h à minuit, le site de la Prévalaye se transformera en marché, cuisine collective, terrain d’expérimentation, salle de conférence, espace de spectacle et piste de danse. Le pain et les céréales seront au centre de cette édition qui entend rapprocher producteurs, mangeurs et habitants. Car la question posée derrière cette fête pourrait finalement être très simple : savons-nous encore d’où vient ce que nous mangeons ?

Fête du Champs à l’assiette à la Basse Cour.

Le pain comme porte d’entrée

Plutôt qu’une journée faite d’une succession d’animations sans rapport entre elles, le programme compose une sorte de parcours depuis le vivant jusqu’à l’assiette.

Cela commencera dès 14 h par une balade et une cueillette de plantes sauvages comestibles avec Anna et Milena, de l’association Par Chemins — sur inscription — tandis qu’une masterclass permettra d’apprendre à préparer des böreks. Pendant ce temps, plus de seize producteurs et productrices investiront le marché local.

Les photographies de l’édition précédente disent assez bien ce que recouvre ici le mot « marché ». Pas seulement des étals où l’on vient remplir un cabas : courges, blettes, plants potagers et légumes côtoient des ateliers, des discussions et des expériences scientifiques. Des enfants observent le monde végétal au microscope tandis que quelques mètres plus loin des visiteurs choisissent leurs tomates ou leurs aromatiques. Le produit agricole cesse momentanément d’être un objet anonyme posé sur une étagère : il retrouve un lieu, une saison et des personnes. C’est peut-être là que la Fête du Champ à l’Assiette trouve sa singularité.

Fête du Champs à l’assiette à la Basse Cour.

Une graine n’est jamais tout à fait une petite chose

À 14 h commencera également une « rétrospective gourmande de la diversité cultivée » avec l’INRAE. Puis, à 15 h, sera projeté le documentaire Farine, sel, eau et savoir-faire. À 15 h 30, les plantes ramassées plus tôt entreront en cuisine lors d’un atelier consacré aux pains du monde aux herbes sauvages. Ils seront dégustés à 17 h 30.

Entre les deux se glissera l’un des rendez-vous les plus substantiels de la journée. À 16 h, Isabelle Goldringer, agronome généticienne et directrice de recherche à l’INRAE, donnera une conférence intitulée : Quelles semences demain pour une agriculture biologique résiliente face au changement climatique ? Le sujet pourrait sembler austère au milieu d’une fête. Il est en réalité au cœur de l’assiette.

Avant le pain, il y a le blé ; avant le blé, la semence. Et derrière le choix des variétés se trouvent des questions désormais très concrètes : adaptation aux sécheresses et aux températures élevées, diversité génétique, autonomie des agriculteurs, sélection variétale et capacité des cultures à affronter des conditions climatiques moins prévisibles. La manifestation rappelle ainsi, sans transformer la Prévalaye en amphithéâtre universitaire, que manger est aussi un acte biologique, agricole, économique et politique.

Fête du Champs à l’assiette à la Basse Cour.

À hauteur d’enfant aussi

La fête ne demandera heureusement pas aux plus jeunes de disserter sur la sélection génétique des céréales. De 16 h à 18 h, un atelier de pâte à sel leur sera consacré. Le spectacle sensoriel et musical Pluie ?, accessible dès le plus jeune âge, sera proposé à 16 h puis à 18 h.

Cette circulation permanente entre savoir, manipulation, dégustation et jeu correspond à l’esprit d’un rendez-vous qui s’est construit depuis plus de dix ans autour des acteurs de la Prévalaye : Jardin des Mille Pas, INRAE-UMR BAGAP, Maison des semences de Kaol Kozh, D’une graine aux autres, La Basse Cour, Collectif Agriculturel de la Prévalaye, entre autres. Leur objectif initial était précisément de sortir les questions agricoles du cercle des spécialistes afin de les mettre en partage.

Et le lieu n’est évidemment pas indifférent. À quelques kilomètres du centre de Rennes, la Prévalaye constitue depuis plusieurs années un territoire singulier où cohabitent agriculture, jardins, expérimentations écologiques, loisirs et initiatives associatives. La Fête du Champ à l’Assiette y prend donc une dimension presque littérale : le champ n’est pas une abstraction située à cent kilomètres de l’assiette. Il est juste derrière.

Fête du Champs à l’assiette à la Basse Cour.

Et finalement, danser

Après avoir parlé semences, observé des plantes, pétri, goûté et rempli quelques paniers, il restera une dernière façon d’aborder la transition alimentaire : ne plus en parler du tout pendant quelques heures.

À 20 h, Pitaya prendra possession de La Basse Cour pour un bal chaloupé créole. À partir de 21 h 30, Looshanprolongera la soirée avec un DJ set mêlant afro house, afrotech, amapiano, afrobeats et global bass jusqu’à minuit.

Le passage de la graine à l’amapiano pourrait paraître hasardeux. Il résume pourtant assez bien le projet. Car défendre une agriculture paysanne et une alimentation durable ne consiste pas nécessairement à passer son samedi à culpabiliser devant son empreinte carbone. Cela peut également signifier se retrouver autour de ce qui pousse, de ce qui se cuisine et de ce qui se partage.

Le 12 septembre, à La Basse Cour, le pain ne sera donc pas seulement à l’honneur. Il servira d’excuse pour remettre autour de la même table ceux qui sèment, ceux qui cherchent, ceux qui cuisinent et ceux qui mangent. Autrement dit : à peu près tout le monde.

Fête du Champs à l’assiette à la Basse Cour.

Infos pratiques

Fête du Champ à l’Assiette #11

Samedi 12 septembre 2026, de 14 h à minuit

La Basse Cour, chemin Robert-de-Boron, Rennes – La Prévalaye

Marché de producteurs de 14 h à 19 h. Certaines animations nécessitent une inscription préalable.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite. La Basse Cour indique environ 15 minutes à vélo depuis le Mail François-Mitterrand et 20 minutes à pied depuis le métro Cleunay ou l’arrêt Montand du C8