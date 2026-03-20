À Bécherel, la 36e Fête du Livre célèbre le vrai, le faux et tous les pouvoirs des mots

À Bécherel, cité du livre, la 36e édition de la Fête du Livre s’annonce comme un grand week-end de curiosité, d’imaginaire et de déambulation littéraire. Pendant trois jours, la Maison du livre déploiera une programmation foisonnante autour du thème « Ni vrai, ni faux », dans les jardins, sur les places, chez l’habitant, dans les librairies et les ateliers d’artistes. Une invitation à explorer les faux-semblants, les menteries, la magie, la philosophie, le fantastique et toutes les zones troubles où les mots jouent avec le réel.

Chaque année, la Fête du Livre transforme cette Petite Cité de caractère de quelque 700 habitants en un vaste territoire de lectures, de rencontres et de spectacles. L’événement attire plusieurs milliers de visiteurs et cultive, édition après édition, une atmosphère singulière où le livre sort de ses rayonnages pour investir la ville entière.

Parmi les temps forts annoncés, le public pourra découvrir, dès le samedi après-midi, l’univers de la Babelfish Compagnie avec un projet entièrement tourné vers les livres. Atelier, spectacle et exposition composeront ce rendez-vous, avec notamment BibliOchronic, une proposition qui donne au livre une présence presque vivante.

La fiction, l’imaginaire et leurs pièges seront aussi au cœur de nombreuses rencontres avec des autrices et auteurs venus interroger les frontières entre invention et vérité. Sont notamment annoncés Cécile Cayrel, Léa Lhermet, Marcus Malte, Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour L’Anomalie, Pierre Bayard, dont les essais aiment renverser les certitudes, ainsi que Anne Montel, illustratrice de mondes sensibles et rêveurs. À cela s’ajouteront les jeux de langage, les erreurs du dictionnaire et la « vraie fausse dictée » de Bernard Pavot, dans un esprit à la fois savant, drôle et décalé.

La Fête du Livre fera également la part belle aux formes vivantes. Spectacles, lectures et propositions itinérantes inviteront tous les publics à entendre les mots autrement. Seul en scène, partenariat avec le Festival Mythos, poésie circassienne, caravane-théâtre, disputes de menteurs, lectures dans le bus, dans la rue ou chez l’habitant, sans oublier la philosophie en marchant, composeront une programmation pensée pour surprendre, déplacer et faire surgir la littérature là où on ne l’attend pas toujours.

La musique viendra elle aussi prolonger cette fête des mots. Le duo Albaricate proposera un moment de chansigné, tandis que Dérive donnera voix aux anti-héros du voyage d’Ulysse. La programmation rendra également hommage au groupe Marquis de Sade, ainsi qu’à Chris Conty, chanteur presque oublié mais bel et bien vivant, preuve à l’appui, dans un clin d’œil fidèle à l’esprit joueur de cette édition.

Au cœur du week-end, le désormais très attendu marché du livre ancien et d’occasion restera l’un des grands marqueurs de la manifestation. Bouquinistes, éditeurs et passionnés y entretiendront cette ambiance unique qui fait le charme de Bécherel. Les éditions Le Mot et le Reste et la Rennaise d’Édition y présenteront également leurs nouveautés et leurs pépites, entre rencontres et découvertes éditoriales.

Au total, la Fête du Livre proposera une cinquantaine de rendez-vous, tous organisés par la Maison du livre, avec le souci constant d’ouvrir largement la manifestation à tous les publics. Comme durant le reste de l’année, l’ensemble des propositions sera gratuit. Certains spectacles et ateliers seront toutefois accessibles sur réservation.

Pour rejoindre Bécherel depuis Rennes, plusieurs solutions de transport en commun sont prévues. Le réseau STAR, avec la ligne 82 au départ de Villejean-Université ainsi que des navettes spéciales depuis République, quai M rue du Pré Botté, et le réseau BreizhGo, avec la ligne 507 au départ de la gare routière de Rennes, permettront un accès régulier à la manifestation avec plus de dix allers-retours quotidiens. Et le trajet lui-même pourra devenir une expérience littéraire, puisque des lectures personnalisées par les comédiens du Tirelarigot seront proposées sur certains parcours.

À Bécherel, cette 36e édition s’annonce ainsi fidèle à ce qui fait depuis longtemps le succès de la manifestation : une fête populaire, exigeante, inventive, où le livre dialogue avec les arts, la parole, la musique et la ville entière. Un rendez-vous où l’on vient autant pour écouter, lire et réfléchir que pour se laisser surprendre.

Infos pratiques

Dates : samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 avril 2025 inclus (week-end de Pâques)

: samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 avril 2025 inclus (week-end de Pâques) Lieu : Bécherel, 35190, à 30 km au nord-ouest de Rennes

: Bécherel, 35190, à 30 km au nord-ouest de Rennes Accès : Des bus affrétés spécialement partiront de Rennes (infos à retrouver sur le site de la Maison du Livre) Parkings disponibles aux entrées de la ville

: Tarif : entrée gratuite pour tous

: entrée gratuite pour tous Contact : Maison du Livre de Bécherel : 02 99 66 65 65 Email : maisondulivre@rennesmetropole.fr Site : maisondulivredebecherel.fr

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Un rendez-vous culturel ancré, vivant et intergénérationnel

La Fête du Livre de Bécherel n’est ni une foire ni un sallon : c’est un lieu d’échange, de transmission, de découverte. Elle donne à voir et à vivre ce que la lecture peut encore, à l’heure du numérique et du zapping, produire de lien, de partage et de réflexion commune. Une invitation à (re)plonger dans nos racines… littéraires, culturelles et humaines.